İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü etkinlikleri - Son Dakika

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, kent genelinde aynı anda "Antalya Tek Nefes" temasıyla İstiklal Marşı okundu. Evlerinin balkon ve camlarına bayrak asan vatandaşlar da marşa eşlik etti.

Meryem Mustafa Ege Ortaokulu'nun bahçesindeki törende, Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, protokol üyeleri ile öğrenci ve öğretmenler maske takarak, sosyal mesafe kuralına göre sıra aldı.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası da Antalyaspor Kavşağı'nda düzenledikleri etkinlikle senfoni orkestrasıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da saat 12.00'de tüm okullarda, kurum ve kuruluşlarda hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyarak bunun önemini tüm dünyaya duyurmak istediklerini söyledi.

Kentin gösterdiği hassasiyetin önemine işaret eden Yazıcı, "İstiklal Marşı, milli duygularımızı, Türk milletinin büyüklüğünü, hürriyetine ne kadar düşkün olduğunu anlatan en güzel şiir. Bunu aynı saatte haykırmak istedik." dedi.