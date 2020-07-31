Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Kurban Bayramı coşkusu - Son Dakika

Burdur Valisi Ali Arslantaş ve vatandaşlar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak Ulu Cami'de bayram namazını kıldı.

Isparta ve Burdur'da da tedbirlere uyuldu

Muratpaşa ilçesinde kurban kesim noktalarına gelen vatandaşlar, belediye ekiplerinin ateş ölçümünün ardından alana alındı. Maskesiz girişin izin verilmezken, kesim randevusunu bekleyenler için de sosyal mesafe kurallarına uygun alanlar oluşturuldu.

Vatandaşlar daha sonra kurbanlarını kesmek için kurban kesim yerlerine gitti.

Antalya'da bayram namazını kılmak için camilere giden vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bayram namazını kıldı. Namazın ardından cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak temas etmeden bayramlaştı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:47

Kaynak: AA

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