Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler dijital karne aldı - Son Dakika

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler dijital karne aldı

22.01.2021 17:09
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler dijital karne aldı, System.String[]

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline giren öğrenciler, karnelerine e-Okul sistemi üzerinden ulaştı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline giren öğrenciler, karnelerine e-Okul sistemi üzerinden ulaştı.

475 bin 145 öğrencinin uzaktan eğitim gördüğü, 34 bin 299 öğretmenin görev aldığı Antalya'da, öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, yaptığı açıklamada, salgın sürecinin yüz yüze eğitime koyduğu mesafe nedeniyle okullarda karne heyecanı yaşanmasa da bu süreci sağlıklı ve başarılı devam ettirmenin mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Bakanlığın yoğun çalışması sonucu EBA ile öğrencilerin güvenli ev ortamlarında derslerini takip edebildiğini vurgulayan Er, "Salgın sürecinde sağlığınız ve güvenliğiniz bizler için önceliklidir. Evlerinizde ekran başında katıldığınız derslerinizde uyumlu, istikrarlı ve oldukça başarılı bir dönemi tamamladınız." ifadesini kullandı.

Muğla'da çevrim içi karne töreni

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünce çevrim içi düzenlenen dijital karne töreni ile 791 okulda, 151 bin 672 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Vali Yardımcısı Onur Kökçü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, ilklerin yaşandığı bir eğitim dönemi geçirdiklerini söyledi.

En kısa zamanda okulları öğrencilerle buluşturmak istediklerini belirten Kökçü, "Bu süreçte salgın bize okullarımızın, arkadaşlarımızın, öğretmenlerimiz değerini bir kez daha gösterdi." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise salgın nedeniyle okullarda yüz yüze eğitimlerin yerini uzaktan eğitime bıraktığını hatırlattı.

Proje kapsamında Muğla'da 4 bin 30 öğrenciye tablet, bilgisayar, modem, 98 öğrencinin ise televizyon ihtiyacının karşılandığını anlatan Töre, 136 aileye ise Sosyal Ekonomik Destek aylığı bağlandığını vurguladı.

Temsilen ilçe müdürü, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler de duygularını ifade etti.

Burdur

Burdur'da 268 okulda 43 bin 54 öğrenci yarı yıl tatiline başladı.

Salgın nedeniyle çevrim içi ortamda karne sevinci yaşayan öğrenciler ve veliler karnelerine e-Okul sisteminden ulaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da yayınladığı mesajında, salgın nedeniyle okullardan uzak yorucu bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Geleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan gençlerimize ve onları büyük bir özveri ile hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize huzurlu ve verimli bir yarı yıl tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

Isparta

Isparta'da 80 bin 300 öğrencinin uzaktan karnesi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıldır devam eden salgın nedeniyle eğitim-öğretimde de gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Öğrencilere notların bakanlığın açıkladığı kriterler doğrultusunda verildiğini belirten Yılmaz, "İkinci dönemden itibaren sayın bakanımızın da belirttiği üzere çocuklarımızla okullarımızda yüz yüze eğitime başlamayı düşünüyoruz." diye konuştu

Isparta, Antalya, Burdur, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler dijital karne aldı - Son Dakika


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