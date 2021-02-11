Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan CoronaVac aşısının ikinci dozu sağlık çalışanlarına uygulanıyor.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kepez Devlet Hastanesinde ikinci doz aşısını oldu.

Hülür, AA muhabirine, sağlık çalışanları için ikinci doz, 70 yaş üstü için ilk doz aşıların uygulanmasına başlandığını hatırlattı.

Bu gruba yarın 65 yaş üstünün dahil edileceğini aktaran Hülür, şunları kaydetti:

"Hem bu yaş grupları için hem sağlık çalışanlarımız için yeterince aşımız var. Aile sağlığı merkezlerimizde ve hastanelerimizde aşılarımız yapılmakta. Ayrıca ileri yaş ve yatalak vatandaşlarımızla ilgili de mobil aşı ekiplerimiz var. Ayaklarına kadar bu hizmeti götürüyoruz. Şu an bahsettiğim yaş gruplarıyla ilgili birinci doz aşılamada yüzde 70'lere ulaştık. Sağlık çalışanlarıyla ilgili ilk dozda yüzde 80'lere ulaşan bir rakamda aşılama oldu."

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise üniversitede ayrı bir binada başlattıkları aşılama çalışmalarının iyi ilerlediğini söyledi.

Muğla

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan aşı polikliniklerinde de sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını olmaya başladı.

Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan, hastane bünyesindeki 20 aşı istasyonunda sabahtan itibaren ikinci doz aşılamanın yapıldığını söyledi.

Kendisinin de aşı olduğunu, bundan mutluluk duyduğunu belirten Togan, aşılama sürecinden sonra da maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Isparta ve Burdur

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rasih Yazkan ise hastanede oluşturulan aşı odalarında aşılamanın devam ettiğini belirterek, "Bu sabah aşıyı oldum. Sağlık çalışanlarımızın da aşılamasına devam ediliyor." dedi.

Burdur İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ve Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun da diğer sağlık çalışanlarıyla aşı oldu.

Kentteki aşılama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.