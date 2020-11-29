Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

29.11.2020 20:35

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Antalya'da, başta alışveriş merkezleri olmak üzere mağaza, restoran, kuaför ve diğer işletmeler kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla iş yerlerinin önündeki masa ve sandalye gibi eşyalarını içeri alarak kepenklerini indirdi. Polis ekipleri de esnafı işyerlerini kapatmaları için uyardı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Işıklar ve Güllük caddeleri sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kent merkezinde önlem aldı.

Kentte, kısıtlamaya uyulduğu gözlendi.

Muğla

Muğla'da kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Menteşe'de, Cumhuriyet Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere önemli meydan ve alanlar boşaldı.

Yoğunluğun yaşandığı önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. İnsanların yoğun olduğu sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri, vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü.

Isparta

Isparta'da da saatler 20.00'yi gösterdiğinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve meydanlar boşaldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan yasakla kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddeleri sessiz kaldı.

Marketler, alışveriş merkezleri ve berberler kapanırken polis ekipleri, sokakta denetim yaptı. Ekipler araçlardan hoparlörle, kısıtlama hakkında bilgilendirmede bulundu.

Burdur

Burdur'da da cadde ve sokaklar, kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Gazi ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri yaya ve araç devriyelerini sıklaştırdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Isparta, Antalya, Burdur, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika


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