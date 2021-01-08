Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

Saat 21.00'de başlayan ve 11 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokakların boş kaldığı Antalya'da, normal zamanlarda oldukça işlek olan caddeler ve sahil yolları tenhalaştı.

Muğla'da kısıtlama öncesinde market alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar, evlerine çekildi. Görevliler dışında kimsenin olmadığı kentte, sokaklar sessizliğe büründü.

Turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri kent genelindeki kavşaklarda önlem alarak, kısıtlamaya uymayanlara karşı uygulama yaptı.

Isparta ve Burdur'da da sakinlik yaşanıyor.