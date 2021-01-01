Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni yılın ilk gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Antalya'da insanların yoğun kullandığı cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Muğla

Muğla'nın Marmaris, Bordum ve Fethiye, Datça, Ula gibi turizm merkezlerinde, sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk Meydanı, Yat Limanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile sahil bandındaki yürüyüş yollarında sakinlik hakim oldu. Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik caddelerinin de tedbirlere uyulduğu için boş olduğu görüldü.

Fethiye'deki Ölüdeniz sahilleri kısıtlama nedeniyle ıssızlaştı. Turist ve bölge sakinlerinin uğrak yeri olan meydanlar boş kaldı.

"Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi de en sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gazi ve İstasyon caddelerinde sessizlik yaşandı.

Polis ekipleri denetimlerine devam ederken kısıtlamaya uyulduğu gözlemlendi.

Isparta

Isparta'da normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı.