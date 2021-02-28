Antalya, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü - Son Dakika

Engelli adamı acımasızca darbedip ölümüne sebep olan vicdansızlarla ilgili yeni gelişme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya'da sessizlik hakim oldu.

Antalya'da yoğun kullanılan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf turistler ise güneşli havayı fırsat bilerek, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yürüyüş yaptı. Bazı turistler, denize girmenin keyfini çıkardı.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.