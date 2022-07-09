Hayvan pazar yerlerinde bayramın ilk günü yoğunluk sürüyor

Antalya'da kurulan hayvan pazar yerlerinde Kurban Bayramı hareketliliği başladı.

Antalya ve çevre illerdeki besiciler, yıl boyunca zahmetle yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, Kepez ilçesinde kurulan pazara getiriyor.

Bayram süresince açık kalacak pazara kurbanlık almak için gelen vatandaşlar, hayvanları titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı pazarlığa giriyor.

Pazar yerinde büyükbaş ve küçükbaşların satışı, canlı ağırlıkları da dikkate alınarak pazarlıklar sonucu yapılıyor.

Besici Osman Bulut, AA muhabirine, bu yıl fiyatların çok artmadığını, küçükbaş hayvan fiyatının 2 bin liradan başladığını söyledi.

Bulut, satışların düne göre daha iyi olduğunu belirterek, son güne kadar tüm hayvanları satmayı hedeflediğini kaydetti.