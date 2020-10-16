Antalya, Muğla ve Isparta'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Antalya, Muğla ve Isparta'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

16.10.2020 13:49
Antalya, Muğla ve Isparta'da Kovid-19 tedbirleri denetimi, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Antalya, Muğla ve Isparta'da da yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Antalya, Muğla ve Isparta'da da yapıldı.

Antalya'da ekipler özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Vali Ersin Yazıcı da Muratpaşa ilçesindeki denetimlere katıldı. Işıklar Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Yazıcı, çalışanları ve müşterileri Kovid-19'a karşı uyardı.

Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerde esnafın Kovid-19 tedbirlerine uyduğunu gözlemlediğini söyledi.

Antalyalılar olarak bu süreci iyi yönettiklerini belirten Yazıcı, "Antalya'da eylüldeki yükselişten sonra şimdi tekrar düşüşe geçtik. Aynı hassasiyetle devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesiyle vaka sayılarının da azaldığına dikkati çeken Yazıcı, vatandaşların daha duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kuralları ihlal edenlere cezalar uygulandığını anımsatan Yazıcı, "Kentte marttan bu yana 15 milyon liraya yakın ceza uyguladık. Kimsenin ceza almasını istemiyoruz ama kurallara uymamak, kurallara uyan insanları üzüyor. Cezaya maruz kalanların da tahsilatlarına başladık." diye konuştu.

Kentte bin 100 filyasyon ekibi olduğuna değinen Yazıcı, oluşturdukları ihbar hattına karantina sürecine uymayanlara yönelik ihbarlar geldiğini, bu durumun filyasyon ekibinin işini kolaylaştırdığını kaydetti.

Yazıcı, esnaftan özellikle gençlerin kurallara uymadığına yönelik bilgi aldığını, bu konuda da duyarlı olunacağını vurguladı.

Muğla

Muğla ve ilçelerinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Kent genelinde kafe, restoran, iş yerleri ve halkın yoğun olduğu yerlerdeki denetimlerde, genel olarak vatandaşların alınan tedbirlere uyduğu gözlenirken, uymayanlar da yetkililerce uyarıldı.

Isparta

Isparta'da denetim ekiplerince oyun salonları, kafeler, lokantalar denetlendi. Denetimlere katılan Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

Antalya, Türkiye, Isparta, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya, Muğla ve Isparta'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

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