Antalya, Muğla ve Isparta'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

Antalya, Muğla ve Isparta'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

05.04.2021 17:47
Antalya, Muğla ve Isparta'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki, System.String[]

Antalya, Muğla ve Isparta'da, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterildi.

Antalya, Muğla ve Isparta'da, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterildi.

Memur-Sen Antalya İl Başkanlığı üyeleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Memur-Sen İl Başkanı Ünal Hisarkaya, adliye önünde yaptığı açıklamada, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan açıklama yayımladığını belirtti.

Hisarkaya, "Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Millet iradesinin yanında, vesayet zihniyetinin karşısındayız." ifadesini kullandı.

Muğla

Muğla Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları ile bir araya gelen Sağlık-Sen Şube Başkanı Özcan Çiçek ve sendika üyeleri, emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Çiçek, yaptığı açıklamada, millet iradesinin yanında, vesayet zihniyetinin karşısında olduklarını dile getirdi.

Ülke olarak, bir yandan gelişip bir yandan bu sürecin en iyi şekilde sürdürülmesi ve salgının en hafif şekilde atlatılabilmesi için yoğun mücadele içinde olunduğunu anlatan Çiçek, "Bu sürece katkı sunacak faaliyet göstermek yerine, karışıklığa ve huzursuzluğa sebep olacak, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişilerin, şahsi hırs ve emelleri doğrultusunda bir gece yarısı yapmış oldukları bildiriyi şiddetle kınıyoruz." dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş ise ülkede muhtelif şer odaklarının vesayet sisteminin yıkıldığını söyledi.

Vesayet özlemi çekenlerin hukuk önünde bu eylemlerinin hesabını vereceğine işaret eden Gümüş, "15 Temmuz günü Türk milletinin azim ve kararlılığıyla en sert cevabı alanların iş birlikçileri, bugün hadsiz bir hevesle beyhude bir girişimde bulunmuşlardır. Bu vesayetçiler aksi bir harekette 15 Temmuz gecesi aldıkları cevaptan çok daha sertini alacaklardır." diye konuştu.

Memur Sen İl Başkanı Adem Köseoğlu ise Türkiye'nin artık darbecilerden hesap sorulan bir ülke olduğunu kaydetti.

Isparta

Isparta'da 20 sivil toplum kuruluşu, Kaymakkapı Meydanı'nda toplandı.

Eğitime Destek Platformu İl Temsilcisi Abdurrahman Akçil, emekli amirallerin millete ve iradesine, içlerinde kin ve nefret beslediklerinin görüldüğünü aktardı.

Konuyla ilgili Türk yargısının gereğini yapacağını vurgulayan Akçil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boğazlar meselesi, Montrö anlaşması ve Atatürkçülük mevzilerinin arkasından bir kez daha kinlerini kusmak cüretinde bulunmuşlardır. 15 Temmuz darbe kalkışmasına 103 gün kala,15 Temmuz darbe kalkışmasına yeltendiği için tutuklanan 103 generali anımsatırcasına bildiriye imza atan bu 103 emekli amiral bu millete akıllarınca bir mesaj vermek istemektedir. Milletimiz kendisine ayar vermek isteyen bu vesayetçi zihniyete asla boyun bükmeyecektir."

Açıklamanın ardından grup, emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere imza topladı.

Isparta, Antalya, Emekli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya, Muğla ve Isparta'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika


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