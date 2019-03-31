Son Dakika Haberleri: Antalya Muhittin Böcek Oyunu Kullandı

Antalya Muhittin Böcek Oyunu Kullandı

29 dakika önce

Muhittin Böcek oyunu kullandıCUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, oyunu Konyaaltı ilçesinde kullandı.

Muhittin Böcek oyunu kullandı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, oyunu Konyaaltı ilçesinde kullandı. Böcek, Demokrasi kazansın dedi.

Millet İttifakı'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyunu Konyaaltı ilçesindeki Bedriye Bileydi İlkokulu'nda 1176 numaralı sandıkta kullandı. Böcek, okuldaki sınıfları dolaşarak görevlilerle selamlaştı. Oy sırasına oğlu Gökhan Böcek ile geçen Muhittin Böcek, vatandaşların sırasını vermek istemesine rağmen beklemeyi tercih etti.

Oy kullandıktan sonra kendisini bekleyen gazetecilere açıklamada bulunan Böcek, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi. Adaylık çalışmasında bugün 100'üncü gününde olduğunu belirten Böcek, Gece gündüz demeden 19 ilçedeki her mahalleye ulaşmaya çalıştık. Demokrasi kazansın, hayırlısı Allah'ın ve milletin desteğiyle olacaktır. Bütün adaylara başarılar diliyorum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:50 Kaynak: DHA

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