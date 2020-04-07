ANTALYA Muhtar kendi maaşıyla gıda yardımı dağıtıyor - Son Dakika
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ANTALYA Muhtar kendi maaşıyla gıda yardımı dağıtıyor

25 dakika önce

Muhtar kendi maaşıyla gıda yardımı dağıtıyorANTALYA'da Sinan Mahallesi Muhtarı Hasan Özveren (55), koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyan ihtiyaç sahibi mahalleli için kendi maaşıyla gıda yardımında bulunuyor.

ANTALYA Muhtar kendi maaşıyla gıda yardımı dağıtıyor, System.String[]

Muhtar kendi maaşıyla gıda yardımı dağıtıyor

ANTALYA'da Sinan Mahallesi Muhtarı Hasan Özveren (55), koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyan ihtiyaç sahibi mahalleli için kendi maaşıyla gıda yardımında bulunuyor. Günlük 15 ihtiyaç sahibine gıda yardım kolisi dağıtan Özveren, başlattığı iyilik hareketinin herkese örnek olmasını istiyor.

Muratpaşa ilçesi Sinan Mahalle Muhtarı Hasan Özveren, koronavirüsle mücadele kapsamında mahallesinde belirlediği ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor. Maaşıyla yumurta, makarna, yağ, şeker, salça ve hazır çorba gibi ürünler alan Hasan Özveren, gıda yardım kolilerini hazırlayarak günlük ortalama 15 kişiye ulaştırıyor. Koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrısına uyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olan Özveren, bu iyilik hareketinin başka kişilere de örnek olup devam etmesini istiyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ BELİRLEDİ

Muhtar Hasan Özveren, koronavirüs vakalarının ülkede görülmesinin ardından maddi durumu yetersiz olan kişilerin zor günler yaşadığını anlattı. Koronavirüs sebebiyle günlük yevmiyeyle çalışan, evlerine yiyecek götüremeyen kişilerin zor günler yaşadığını hatırlatan Özveren, mahallesinde ihtiyaç sahibi olan kişileri belirlediğini anlattı. Özveren, 'Ramazan aylarında zaten elimizden geldiğince zor durumda olan vatandaşlara yardımcı oluyorduk. Koronavirüs vakalarının ardından vatandaşların işten çıkartılma ve evde kalma durumlarından dolayı, 'ne yapabilirim' diye düşündüm. İhtiyaç sahibi halkımız için kendi maaşımdan gıda yardımında bulunmak istedim. Muhtar olduğum için de çoğu vatandaşımın durumunu biliyorum. Bunun için de vatandaşlarımıza elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Gerçek ihtiyaç sahiplerine bu yardımı yapmaya devam edeceğim" dedi.

GÜNLÜK 15 KİŞİYE GIDA YARDIMI ULAŞIYOR

Yaklaşık 1 haftadır ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduğunu anlatan Hasan Özveren, ilk günlerde makarna verdiğini daha sonra yağ, şeker, salça, yumurta gibi ürünlerle yardım kolisini genişlettiğini söyledi. Özveren, 'Günlük ortalama en az 15 kişiye yardımcı oluyorum. Vatandaşlarımızın bu zor günlerinde biraz olsun yanlarında olup destek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Hayırseverlerin muhtarlığa gelip gıda yardımında bulunabileceğini hatırlatan Hasan Özveren, 'Benim bu davranışım başkalarına da örnek olsun. Biz birlikte güçlü oluruz" dedi.

'BAŞKALARINA ÖRNEK OLMASINI ÇOK İSTERİM'

Muhtarlığa gelip gıda yardımı alan Gülser Soylu Kara, 'İhtiyaç sahibiyim. Muhtarlığa geldim ve yardım talebinde bulundum. Muhtarımız da bize yardım paketi hazırlamış. Bu zor günlerde bize yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum. Biz gibi ihtiyaç sahibi olan insanlar var bu davranışında başkalarına örnek olmasını çok isterim" diye konuştu.

Koronavirüs, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:25 Kaynak: DHA

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