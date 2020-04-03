ANTALYA Muratpaşa Belediyesi, 13 bin 850 siperlikli maske dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Muratpaşa Belediyesi, 13 bin 850 siperlikli maske dağıttı - Son Dakika

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi, 13 bin 850 siperlikli maske dağıttı

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, 13 bin 850 siperlikli maske dağıttıAntalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) devam eden yüz koruyucu siperlikli maske üretim çalışmalarına katıldı.

Muratpaşa Belediyesi, 13 bin 850 siperlikli maske dağıttı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) devam eden yüz koruyucu siperlikli maske üretim çalışmalarına katıldı. Günlük 2 bin 500 civarında bir üretime ulaştıklarını belirten Başkan Uysal, 13 bin 850 maskenin başta sağlık çalışanları olmak üzere risk taşıyan meslek gruplarına dağıtıldığını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin ASSİM Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim sınıflarında kullandığı 3 boyutlu yazıcılarla başladığı siperlikli maske üretimi, belediyenin eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerce sürdürülüyor. Merkezde bir yanda üç boyutlu yazıcılar çalışırken öğretmenler de hazır malzemelerden yüz koruyucu siperlikli maske üretiyor.

BAŞKAN UYSAL DA MASKE YAPTI

Başkan Uysal da ASSİM'de, Muratpaşa Belediyesi'nin destek eğitim kurs merkezlerinden üniversite hazırlık kurslarında görevli öğretmenlerle birlikte sağlık çalışanları ve virüsle mücadelede sokakta çalışan ekipler için maske yapımına katıldı. ASSİM'de sürekli oturarak maske üreten eğitimcilerin bağışlık sistemini desteklemek için c vitamini yönünden zengin meyve de ikram eden Başkan Uysal, belediye olarak bir kriz yönetimi planı içinde çalıştıklarını söyledi.

HEDEF GÜNLÜK 3 BİN ÜRETİM

Bu mücadelede boşluk hissedilen her noktada Muratpaşa Belediyesi olarak var olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Fark ettik ki, yüz koruyucu siperlikli maske ihtiyacı da çok yoğun. Hep beraber bütün öğretmenlerimiz ile birlikte belediyemiz bünyesinde bulunan eğitimci arkadaşlarımızla üretime giriştik ve o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden talep var. Bütün hastanelerimizden, sağlıkla ilgili çalışan her yerden talep var. Sağlık çalışanlarımıza bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Günlük üretimde 2 bin 500'ü yakaladık 3 bine ne doğru gidiyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar."

HER YERE ULAŞTIRILIYOR

Muratpaşa Belediyesi, şu ana kadar 13 bin 850 yüz koruyucu siperlikli maskeyi Antalya Eğitim ve Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Devlet, Gazipaşa ve Kepez Devlet hastanelerinin de bulunduğu Serik'ten Elmalı, Kaş, Aksu ve Demre'ye çok sayıda sağlık kurumuna teslim etti. Döşemealtı ve Konyaaltı belediyelerine de destekte bulunan Muratpaşa, İlçe Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü'ne de kendi ürettiği yüz koruyucu siperlikli maskelerden verdi. Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi, il genelinde çok sayıda aile sağlık merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu'na da maske sağlarken Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne maske ulaştırıldı.

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi, 13 bin 850 siperlikli maske dağıttı

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:02 Kaynak: DHA

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