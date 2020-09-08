ANTALYA Muratpaşa'da işçinin yüzü güldü - Son Dakika

Muratpaşa'da işçinin yüzü güldü

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) arasında 2 bin 280 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Sözleşmeyle, işçiler ilk yıl için yüzde 16 zam alırken yapılan diğer artışlarla zam oranı maaşlara yüzde 18 oranında yansıyacak. İki yılın sonunda, ücretlerde artış yüzde 36 olacak.

Aynı zamanda Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası'nın (SODEMSEN) üyesi olan Muratpaşa Belediyesi ve TÜRK-İŞ'e bağlı Belediye-İş Antalya Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi, törenle imzalandı. Törene Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte Belediye-İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Törene covid-19 pandemisi dolayısıyla sınırlı katılım oldu. Törenin düzenlendiği Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi, Türk bayraklarıyla süslenirken tören saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şube Başkanı Mercan, Belediye Başkanı Uysal'ın gerçek anlamda emeğe ve emekçiye değer verdiğini söyledi. Başkan Uysal ise Muratpaşa Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla bir anlayış birliği içinde şehri geleceğe taşıdıklarını söyledi. Başkan Uysal, "Hepimiz, hep beraber bu emektaşlığı paylaşıyoruz. Toplu sözleşmemiz hayırlı olsun" dedi. Başkan Uysal, konuşmasının sonunda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başta olmak üzere covid-19'la mücadele eden tüm hastalara acil şifalar, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

İLK YIL ZAM ORANI YÜZDE 16 Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve Şube Başkanı Mercan, Muratpaşa Belediyesi'nde taşeron olarak çalışırken yapılan düzenlemeyle kadroya geçen 2 bin 280 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Sözleşmeyle işçiler, ilk yıl için yüzde 16, ikinci yıl içinse yüzde 14 zam alırken yılda 2 kez verilen ikramiyeler de 3'e yükseltildi. Ramazan ve Kurban bayramları ikramiyeleri 3 katına çıkartılırken, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da işçilere ikramiye ödemesi, ilk kez toplu sözleşme içinde yer aldı. Toplu sözleşmeyle çocuk yardımı, öğrenim yardımı gibi diğer ödemeler de artırıldı.