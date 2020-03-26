ANTALYA Muratpaşa Zabıta ekipleri, fırınlarda eldiven ve maske denetimi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Muratpaşa Zabıta ekipleri, fırınlarda eldiven ve maske denetimi yaptı - Son Dakika

ANTALYA Muratpaşa Zabıta ekipleri, fırınlarda eldiven ve maske denetimi yaptı

6 saat önce

Muratpaşa Zabıta ekipleri, fırınlarda eldiven ve maske denetimi yaptıKoronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın ve marketlerde denetimleri arttırdı.

Muratpaşa Zabıta ekipleri, fırınlarda eldiven ve maske denetimi yaptı

Koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın ve marketlerde denetimleri arttırdı. Zabıta ekipleri ekmek üretimi yapan fırınlarda ilk olarak fırıncıların eldiven ve maske takıp takmadığını inceledi.

Ekipler, fırıncılara Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yayınladığı genelge neticesinde ekmeklerin kağıt veya plastik poşetlerle el değmeden tüketiciye ulaştırması gerektiği vurguladı. Fırınların kapasitesine göre müşterilerin sosyal mesafeyi koruması gerektiği belirten zabıta ekipleri, fırınların önüne vatandaşı bilgilendirmek için afiş asılması gerektiğini söyledi. Fırın denetimlerinin ardından markete giden zabıta ekipleri fırın ve manav reyonuna giderek hijyen denetimi yaparak, uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

ZABITA EKİPLERİ DENETİMLERİNİ ARTTIRDI

Ekiplerle birlikte denetimlere katılan Muratpaşa Beldiyesi Zabıta Müdürü Gülnur Karaaslan, 'İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararlar neticesinde denetimlerimizi gerçekleştirdik. İlk olarak bir fırına gittik. Fırında ekmek satışlarımızın nasıl yapıldığını denetledik. Esnafımız da vatandaşımız da duyarlı. Denetim esnasında fırına gelen bir vatandaşımızın elinde eldiveni, yüzünde maskesi vardı. Elinde bozuk paraları da poşete koymuştu. Ekmeğini gayet hijyenik bir ortamda aldı. Hatta fırına girmeden önce bizim içerde kalabalık olduğumuzu görünce girmedi bekledi ve daha sonra içeri girmişti. Bu da çok önemli bir tedbirdir. Gözlemlediğimiz kadar halkımız bu konuda olabildiğince duyarlı. Kötü günlerinde ülkece atlatabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

'KURALLARA UYMAYANLARA YASAL İŞLEM'

Güllük Zabıta Karakolu sorumlusu Ertan Yalçın, denetlemeler esnasında yetkililere yeni kanun ve yönetmeliğindeki kurallarına göre uyarılarda bulundu. Yalçın, 'Öncelikle işletmelere gelen müşterilerin ürünleri el seçimiyle değil, marketteki çalışanların eldiven ve maskeyle seçimini yapması lazım. Görevli olan bir personel tarafından poşetlenip müşteriye ürünü vermesi lazım. Bunun yanında ürünlerini 1 kilo-2 kilo olarak poşetleyip reyona gelen müşteriye öyle sunmaları hakkında bilgi verdik. Kurallara uymayanlar hakkında da yasal işlem başlatacağız" diye konuştu.

'3 BİN 150 TL'YE KADAR CEZA YAZILABİLİYOR

Zabıta Memuru Halit Aybars Eker ise şunları söyledi:

'65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına riayet etmemeleri neticesinde pazar yerlerindeki zabıta ekipleri tarafından birkaç kişiye cezai işlem uyguladık. 392 TL belediye encümenlerimize sunmak üzere idari para cezası uygulanmıştır. Bunun tekrarlanması durumunda emniyet ekipleriyle birlikte 3 bin 150 TL'ye kadar ceza yazabiliyoruz. Vatandaşların bu konuda çok hassas olmasını istiyoruz. En çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi de 'Ürünleri ben neden seçemiyorum' diye sorulur. Bu ürünler halden denetlenerek marketlerde sunuma hazır hale getiriliyor. Vatandaşlarımız ürün konusunda huzurlu olsun. Lütfen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağına uymalarını rica ediyoruz."

ANTALYA Muratpaşa Zabıta ekipleri, fırınlarda eldiven ve maske denetimi yaptı

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Muratpaşa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:58 Kaynak: DHA

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