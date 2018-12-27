Son Dakika Haberleri: Antalya Müzakereci Polisler, 4 Saatte İntihardan Vazgeçirdi

Antalya Müzakereci Polisler, 4 Saatte İntihardan Vazgeçirdi

47 dakika önce

Antalya'da vücudunun çeşitli yerlerine bıçakla zarar veren T.G., ardından 40 metre yüksekliğindeki falezlere çıktı.

Antalya Müzakereci Polisler, 4 Saatte İntihardan Vazgeçirdi, System.String[]
Antalya'da vücudunun çeşitli yerlerine bıçakla zarar veren T.G., ardından 40 metre yüksekliğindeki falezlere çıktı. Kayalıktan sarkan, zaman zaman yukarı çıkıp dinlenirken dua eden T.G., 4 saatin sonunda müzakereci polisler tarafından ikna edildi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Atatürk parkı içinde bulanan falezlerde meydana geldi. Sabah erken saatlerde falezlere gelen T.G., burada bir süre oturdu. Yanındaki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini kesen T.G.'nin falezlerden sarktığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Polis ve itfaiye T.G.'yi ikna etmeye çalışırken, deniz polisi de aşağıda önlem aldı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan T.G., zaman zaman yukarı çıkıp dinlenip dua etti. Polise ve itfaiye ekiplerine Ben suçlu değilim. Ben kötü bir insan değilim diye seslenen T.G., ikna olmayınca Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakere ekipleri çağrıldı. Kısa sürede belirtilen yere gelen ekipler, alanı tamamen boşalttı. Herkesin alandan ayrılmasının ardından T.G. ile konuşan ekipler, 4 saatin sonunda bulunduğu yerden adamı aldı. T.G., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:37 Kaynak: DHA

Sabah, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa
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