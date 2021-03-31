Antalya Müzesi Müdürü Demirel görevine geri döndü - Son Dakika

ANTALYA Arkeoloji Müzesi müdürlüğü görevinden geçen yıl temmuz ayında alınan Mustafa Demirel, mahkeme kararıyla görevine iade edildi. Görev sürecinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün yazılı talebiyle, kayıp eserler olduğu yönünde iddialar ve müze ve ören yerlerine 'Güvenlik, Kamera ve Alarm Sistemleri 2020 Yılı Bakım ve Onarım Hizmeti' için açtığı ihaleye ilişkin hakkındaki idari soruşturmalar devam eden Demire, dün görevinin başına döndü.

?Antalya Arkeoloji Müzesi'nde yaklaşık 10 yıl görev yapan Mustafa Demirel'in görev sürecinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün yazılı talebiyle, kayıp eserler olduğu yönünde iddialar üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı. Ayrıca Antalya Müze Müdürlüğü'nün müze ve ören yerlerine 'Güvenlik, Kamera ve Alarm Sistemleri 2020 Yılı Bakım ve Onarım Hizmeti' için açtığı ihalesi de soruşturmaya konu oldu. Bu soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

HERAKLES LAHDİ IMüdür Demirel, 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile önemli bilim insanlarının destekleriyle yargı kararıyla İsviçre'den Türkiye'ye getirilen Perge Antik Kenti'ne ait Herakles lahdinin fotoğrafı nedeniyle soruşturma geçirmiş, lahdin açılışı yapılmadan cep telefonuyla çektiği fotoğraflar basına yansıdığı için kınama cezası almıştı.GÖREVE BAŞLADIGeçen yıl temmuz ayında görevden alınarak Manavgat Müzesi'ne müze araştırmacısı olarak atanan Mustafa Demirel, Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne açtığı davayı kazandı. Demirel, dün itibariyle Antalya Arkeoloji Müzesi'nde görevine yeniden başladı.DÜNYANIN EN ZENGİN MÜZELERİ ARASINDA

Antalya Arkeoloji Müzesi, içerdiği kültürel varlıklarıyla dünyanın en zengin müzeleri arasında gösteriliyor. Geçmiş yıllarda yurtdışına kaçırılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uluslararası hukuki mücadeleleri neticesinde Türkiye'ye getirilen Yorgun Herkül, Yüzyılın Hazinesi Elmalı Sikkeleri, Herakles Lahdi gibi eserlerin yanı sıra Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikholaos'ın kemikleri, Sion Hazinesi'nin bir kısmı ile üç antik kültür bölgesi Likya, Pamfilya ve Psidia dönemleri ağırlıklı binlerce eşsiz tarihi esere ev sahipliği yapıyor.