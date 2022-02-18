ANTALYA MÜZESİ'NDE HEYKELLER ARASINDA OPERA - Son Dakika

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB) tarafından başlatılan ve ayda bir kez gerçekleşen 'Müze Konseri' sürüyor. Antalya Müzesi'ndeki opera konserine ilgi büyüktü.

Türkiye'nin en büyük müzeleri arasında yeralan ve Roma dönemine ait tanrı, imparator, imparatoriçe ve mitolojik kahramanları simgeleyen heykel ve lahitlerin yer aldığı Antalya Müzesi'ndeki Şubat ayı konseri büyük ilgi gördü. Tarihi eserlerin arasında oluşturulan alanda düzenlenen konseri müzeyi gezenler ile yerli ve yabancı operaseverler ilgiyle dinledi.

'Müze Konseri'nde Antalya DOB sanatçıları piyanist Metin Kiper, soprano Işılay Meriç Karataş, mezzo-soprano Tuğçe Oğuzülgen, tenor Erdi Can Aybaş, Dağhan Ergün, bariton Mehmet Ali Tutar sahne aldı.

Konserde, sanatçılar dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini piyanist Metin Kiper'in piyanosu eşliğinde opera diliyle seslendirdi. Sergilenen eserlerin arasında 'Herakles' gibi birçok heykel ve lahitlerle geçmiş tarihe ışık tutan müze, opera şarkılarıyla yankılanırken, izleyiciler de yüzlerce yıllık eserlere evsahibi olan müzede opera şarkılarıyla keyifli anlar yaşadı.

Opera sanatçıları, izleyicilerin alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.