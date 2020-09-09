Antalya Müzesi'nde 'kayıp eser' iddiası - Son Dakika

KÜLTÜREL varlıklarıyla dünyanın en zengin müzelerinden olan, Yorgun Herkül, Yüzyılın Hazinesi Elmalı Sikkeleri gibi paha biçilmez eserlerin bulunduğu Antalya Arkeoloji Müzesi'nde, envantere göre bazı eserlerin kaybolduğu iddia edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca inceleme başlatıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, dünyanın en zengin müzelerinden Antalya Arkeoloji Müzesi envanter kayıtlarına göre, bazı eserlerin kaybolduğuna dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İl Müdürlüğü'nün yazılı başvurusu üzerine soruşturma açarak, inceleme yapılması için müfettiş görevlendirdi. Müfettişin ilerleyen günlerde Antalya Arkeoloji Müzesi'ne gelerek, envanter kayıtları ve kayıp olduğu iddia edilen eserlerle ilgili inceleme yapacağı açıklandı.