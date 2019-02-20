Son Dakika Haberleri: Antalya Müzik Sesinden Rahatsız Oldu, Oğlunu Pompalı Tüfekle Öldürdü

Antalya Müzik Sesinden Rahatsız Oldu, Oğlunu Pompalı Tüfekle Öldürdü

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Fevzi S. (75) müziğin sesini kısmasını istediği oğlu Orhan S.'yi (40) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak, öldürdü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Fevzi S. (75) müziğin sesini kısmasını istediği oğlu Orhan S.'yi (40) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak, öldürdü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Bekar olan ve babasıyla birlikte yaşayan Orhan S., akşam saatlerinde eve geldi. Odasına girip müzik dinlemeye başladı. İddiaya göre baba Fevzi S., yüksek sesten rahatsız olup, oğlunu uyardı. Bunun üzerine baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fevzi S. evde bulunan pompalı tüfeği alıp, oğluna bir el ateş etti. Karnından vurulan Orhan S. kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Orhan S. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Baba Fevzi S. ise gözaltına alındı. Fevzi S.'nin Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, Orhan S.'nin cenazesi morga konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Oğlu Orhan S.'yi çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak, öldüren Fevzi S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Fevzi S. polis eşliğinde Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:59 Kaynak: DHA

Antalya, 3. Sayfa
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