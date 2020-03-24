ANTALYA Nakdi yardım başvurusunda sosyal mesafe kuralına uyulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Nakdi yardım başvurusunda sosyal mesafe kuralına uyulmadı - Son Dakika

ANTALYA Nakdi yardım başvurusunda sosyal mesafe kuralına uyulmadı

6 saat önce

Nakdi yardım başvurusunda sosyal mesafe kuralına uyulmadıANTALYA'da 1000 liralık nakdi yardım alabilmek için kaymakamlık bahçesi önünde toplanan kalabalık, sosyal mesafe kuralına uymadan ve hiçbir koruyucu önlem almadan yan yana oturup sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Nakdi yardım başvurusunda sosyal mesafe kuralına uyulmadı

ANTALYA'da 1000 liralık nakdi yardım alabilmek için kaymakamlık bahçesi önünde toplanan kalabalık, sosyal mesafe kuralına uymadan ve hiçbir koruyucu önlem almadan yan yana oturup sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 milyar liralık bir bütçe ayırarak ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapacağını duyurdu. Her aileye 1000 lira olarak planlanan yardım için vatandaşların ikamet ettikleri ilçedeki kaymakamlıklara başvurmaları istendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler, kaymakamlık binası bahçe girişinde sabah erken saatlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına uymayıp yan yana oturan ve hiçbirinde koruyucu maske ya da eldiven bulunmayan yaklaşık 300 kişi, uzun süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Kaymakamlık görevlileri ise bahçe giriş kapısının diğer tarafında her türlü koruyucu önlemi alarak vatandaşların başvurularını tek tek almaya çalıştı. Sık sık ellerindeki megafonla sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarıda bulunan kaymakamlık çalışanlarının vatandaşlar tarafından dikkate alınmadığı görüldü.

Yardımın, başvuruların ardından yapılan incelemeyle yardıma muhtaç olduğu tespit edilen ailelere verileceği öğrenildi. Antalya Valiliği, vatandaş yoğunluğunu azaltmak için başvuruların yüz yüze değil telefon araclığıyla alınmaya başlandığını, Kepez ve diğer ilçelerdeki vatandaşların da kaymakamlıklar bünyesindeki vakfa durumlarını bildirebileceklerini açıkladı.

ANTALYA Nakdi yardım başvurusunda sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Kaymakamlık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:30 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsviçre'de iki Türk vatandaşı korona virüsü yüzünden hayatını kaybetti
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi 1 gün önce "Bu da bize hayırlı olsun" diyerek satın aldığı otomobiliyle ölüme gitti Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti         
09:51
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:45:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Nakdi yardım başvurusunda sosyal mesafe kuralına uyulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]