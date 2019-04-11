Antalya Nakil Süreci Başlayan Öykü Arin'e Haluk Levent'ten Moral

Nakil süreci başlayan Öykü Arin'e Haluk Levent'ten moralİZMİR'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılması için süreç işliyor.

Nakil süreci başlayan Öykü Arin'e Haluk Levent'ten moral



İZMİR'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılması için süreç işliyor. Anadolu rock müzik sanatçısı Haluk Levent, Öykü Arin'i dün hastanede ziyaret ederek birlikte oyun oynadı, şarkı söyledi.



İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin'e, geçen yıl kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde, hem yurt dışında 'Öykü Arin'e Umut Ol' adıyla kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya'da tedavisi devam eden Öykü Arin için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasında mutlu haber gelmeyince, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar, hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakle karar verdi.



7 GÜN KEMOTERAPİ GÖRECEK



Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Nakil için dün süreç başlatıldı. Dün öğleden sonra nakil yapılacak hastaneye gelen Eylem Şen Yazıcı'nın kan değerleri ölçüldü, genel sağlık taraması yapıldı. Bir hafta gözetim altında tutulacak Yazıcı'nın değerleri takip edilecek. Bir hafta kemoterapi görecek olan Eylem Şen Yazıcı'dan 18 Nisan'da alınacak ilik, kızına nakledilecek.



28 GÜN STERİL ODADA KALACAKLAR



Öykü Arin nakil olduktan sonra, anne ve kızı 28 gün steril odada kalacak ve naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol, donör ol' kampanyası devam ediyor.



HALUK LEVENT'TEN DESTEK



Anadolu rock müzik sanatçısı ve iyilik hareketi AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Öykü Arin ve annesi Eylem Şen Yazıcı'yı hastanede ziyaret etti. Levent, anne Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin, teyzesi, annesi ve eşi Çağdaş Yazıcı ile fotoğraf çektirdi. Haluk Levent daha sonra Öyrü Arin'le odasında oyun oynadı, şarkı söyledi. Öykü Arin'in alkışlarla eşlik ettiği şarkıya annesi de katıldı.



Eylem Şen Yazıcı, o anları ise sosyal medya hesabında "Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan Haluk Levent'e her şey için çok çok teşekkür ederiz" notuyla paylaştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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