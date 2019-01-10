Antalya'nın 19 Kardeşi Belli Oldu

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 30 Kasım 2018 tarihinde teklif çağrısına çıkmış olduğumuz Gelin Kardeş Olalım projesine Ülkemiz genelinde 24 Aralık 2018 tarihine kadar toplam 39 ilden 66 İlçeden projelerle başvuru yapıldı.

Gelen başvurular Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ başkanlığında kurulan,Batem Müdürü Abdullah ÜNLÜ, İl Müdür yardımcısı Gökhan KARACA, İl Müdür Yardımcısı Serbülent ÜNAL, İl Müdür Yardımcısı Asım KARABULUT, Batem Müdür Yardımcısı Mustafa SOSYAL,KTV Şube Müdürü İbrahim IRMAK, Ziraat Odası Başkanı Nazif ALP, , Ticaret Borsası Genel sekreteri Tolgahan ALAVANT dan oluşan Proje Komisyonunca ilçelerin bulunduğu bölge, sosyo ekonomik gelişmişlik sırası, projeleri destekleyen kurum ve kuruluşlar, proje konuları içeriği ve ilçelerin tarım potansiyellerine göre değerlendirildi. Kardeş İlçe eşleştirmeleri ekte sunulmuştur. Proje formatı gereği objektif unsurlar değerlendirilerek ilçe eşleştirmeleri yapılmıştır. Seçilemeyen ilçelerin Müdürlüğümüzden olacak teknik talepleri ayrıca karşılanacaktır.