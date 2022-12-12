Antalya'da vatandaşa 'çeşme suyu' uyarısı: 3 gün kullanmayın - Son Dakika
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Antalya'da vatandaşa 'çeşme suyu' uyarısı: 3 gün kullanmayın

12.12.2022 21:27

Antalya'da şiddetli yağış neden olduğu sel felaketinin ardından Finike Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara mahal vermemek için tüm vatandaşlarımızın 3 gün süreyle çeşme suyu kullanmamaları, onun yerine kapalı suların veya kaynatılmış suların tercih edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

Antalya'da dün etkili olan şiddetli yağış seli de beraberinde getirdi. Özellikle Kumluca ve Finike ilçelerine selin faturası ağır oldu. Sel suları arabaları sürüklerken, seralarda da büyük hasar meydana geldi.

SEL SONRASI '3 GÜN BOYUNCA ÇEŞME SUYU İÇMEYİN' UYARISI-2

"3 GÜN ÇEŞME SUYU İÇMEYİN"

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kentte Finike Kaymakamlığı vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Kaymakamlık, vatandaşların 3 gün boyunca çeşme suyu içmemesini belirterek, "İlçede aşırı yağışların neden olduğu sel baskını ve taşkınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara mahal vermemek için tüm vatandaşlarımızın 3 gün süreyle çeşme suyu kullanmamaları onun yerine kapalı suların veya kaynatılmış suların tercih edilmesi önem arz etmektedir. Yetkili birimler tarafından gerekli incelemeler yapılmakta olup, çeşitli noktalardan su numune örnekleri alınmıştır. Tüm halkımıza önemle duyurulur" ifadelerini kullandı.

Selin vurduğu Antalya'da kaymakamlıktan kritik uyarı: 3 gün çeşme suyu kullanmayın

"12 BİN 500 DÖNÜM SERA HASAR GÖRDÜ"

Öte yandan Antalya'da hasar tespit çalışmalarına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin bilançosunu paylaştı. Bakan Soylu, "100 konut, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm sera hasar gördü. Jandarma personelimiz geldi, temizlikte vatandaşlarımıza yardımcı olmak için. Belediyenin altında otopark, yaklaşık 3 dönümlük. Ciddi derecede araçlar var, tavanına kadar su dolmuş durumda. Ankara'dan, İzmir'den pompalar getiriyoruz. Evlerin asansör boşluklarında su var, onlar da çekilecekler. Cana bir şey gelmedi, can kaybı yok, tesellimiz budur. Diğerlerini elbirliğiyle toparlayacağız. Finike ve yağmur alan ilçelere tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bizim ilk yaptığımız sabahtan itibaren bu tip afetlerde ilk müdahale yapmak, vatandaşımızın yanında olmak, temizliklerini ve hasar tespitlerini yapmak. Sabah itibariyle hasar tespitine çıkıldı. Temizlikte hem jandarmamız, gönüllülerimiz hem AFAD çalışanlarımız hep beraber yardımcı olacaklar. Tüm kurumlarımızın iş makineleri burada.

SEL SONRASI '3 GÜN BOYUNCA ÇEŞME SUYU İÇMEYİN' UYARISI-2
Kaynak: DHA
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Kumluca, Antalya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da vatandaşa 'çeşme suyu' uyarısı: 3 gün kullanmayın - Son Dakika

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