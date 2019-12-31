Antalya'nın 2019 yılı Kasım ayı ihracatı 111 milyon dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya'nın 2019 yılı Kasım ayı ihracatı 111 milyon dolar - Son Dakika Ekonomi

Antalya'nın 2019 yılı Kasım ayı ihracatı 111 milyon dolar

13 saat önce

Antalya'nın 2019 yılı Kasım ayındaki ihracatının, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 111 milyon dolar olduğu açıklandı.

Antalya'nın 2019 yılı Kasım ayı ihracatı 111 milyon dolar, System.String[]

Antalya'nın 2019 yılı Kasım ayındaki ihracatının, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 111 milyon dolar olduğu açıklandı. TÜİK Müdürü Abdi Öncel, ithalatın ise yüzde 13,8 artarak, 76,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, 2019 yılı Kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Öncel, TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'de 2018 yılının aynı ayına göre, ihracatın yüzde 0,1 artarak 15 milyar 503 milyon dolar olduğunu, ithalatın ise yüzde 9,7 artarak 17 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.


Antalya, Isparta ve Burdur'un ihracat rakamlarını paylaşan Öncel, "Antalya'da ihracat 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 111 milyon dolar, ithalat yüzde 13,8 artarak 76,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Isparta'da artış, Burdur'da düşüş


Isparta'da ihracat 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 9,1 artarak 17,9 milyon dolar, ithalat yüzde 137,4 artarak 4,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Burdur'da ihracat 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 18,5 milyon dolar, ithalat yüzde 31,9 azalarak 1,1 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi. - ANTALYA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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