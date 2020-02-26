Antalya'nın 2020 turizm hedefi 18 milyon turist - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya'nın 2020 turizm hedefi 18 milyon turist - Son Dakika Ekonomi

Antalya'nın 2020 turizm hedefi 18 milyon turist

7 saat önce

Türkiye'nin en önemli döviz girdilerinden turizmde geçen yıl yaklaşık 16 milyon turist ile ilk sırada yer alan ve tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'nın bu yılki hedefi 18 milyon turist olarak belirlendi.

Antalya'nın 2020 turizm hedefi 18 milyon turist, System.String[]

Türkiye'nin en önemli döviz girdilerinden turizmde geçen yıl yaklaşık 16 milyon turist ile ilk sırada yer alan ve tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'nın bu yılki hedefi 18 milyon turist olarak belirlendi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 193 ülkeden misafir ağırlayan kentin, bu yılki turizm hedeflerini belirlemek amacıyla sektör paydaşları, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun başkanlığında Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde bir araya geldi.

Geçen yılın değerlendirildiği ve 2020'nin de beklentilerinin yapıldığı toplantıda, kurum, kuruluş, sektör ve sivil toplum temsilcileri fikir alışverişinde bulundu.

Kente gelen turistlerin şehir merkezine inmesi, esnafın, otel çalışanlarının, taksicilerin eğitimi konularının irdelendiği toplantıda, çevre hassasiyeti de en önemli maddeler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne özellikle otellerin daha fazla katılım sağlaması ve çöpleri kendilerinin bertaraf etmeleri istendi.

Ayrıca, Türk Hava Yollarının (THY) direkt seferler noktasında bu yıl dört yeni hat daha ilave edeceği, sektörün de hatları doldurmada üzerine düşeni yapması gerektiği vurgulandı.

Turist sayısı, pazarlar ve gelirlerin de irdelendiği toplantı sonunda Vali Karaloğlu tarafından 2020 turist sayısı hedefi açıklandı.

Geçen yıl Antalya'nın rekor yılı olduğunu belirten Karaloğlu, "Sektör paydaşlarıyla yaptığımız istişare sonunda 2020'nin hedefini 18 milyon turist olarak belirledik. İnşallah bunu da aşacak performansı gösteririz. Bu yıl da rekorları altüst edeceğimiz bereketli bir yıl geçiririz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:14 Kaynak: AA
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