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Antalya'nın 2020 turizm hedefi 18 milyon turist
11 dakika önce
"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte sektör paydaşları, Valisi Münir Karaloğlu ile bir araya gelerek bu yılki turizm hedefini belirledi.
"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte sektör paydaşları, Valisi Münir Karaloğlu ile bir araya gelerek bu yılki turizm hedefini belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:25
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