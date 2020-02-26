Antalya'nın 2020 turizm hedefi 18 milyon turist - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya'nın 2020 turizm hedefi 18 milyon turist - Son Dakika Ekonomi

Antalya'nın 2020 turizm hedefi 18 milyon turist

11 dakika önce

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte sektör paydaşları, Valisi Münir Karaloğlu ile bir araya gelerek bu yılki turizm hedefini belirledi.

Antalya'nın 2020 turizm hedefi 18 milyon turist, System.String[]

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte sektör paydaşları, Valisi Münir Karaloğlu ile bir araya gelerek bu yılki turizm hedefini belirledi.

Münir Karaloğlu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:25 
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