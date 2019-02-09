Antalya'nın 3. havalimanı 2022'de
1 saat önce
Antalya'nın üçüncü havalimanı olacak "Batı Antalya Havalimanı"nın 2022 yılına kadar tamamlanıp hizmete alınması hedefleniyor.
Antalya'nın üçüncü havalimanı olacak "Batı Antalya Havalimanı"nın 2022 yılına kadar tamamlanıp hizmete alınması hedefleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:15
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