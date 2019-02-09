Son Dakika Haberleri: Antalya'nın 3. havalimanı 2022'de

Antalya'nın 3. havalimanı 2022'de

1 saat önce

Antalya'nın üçüncü havalimanı olacak "Batı Antalya Havalimanı"nın 2022 yılına kadar tamamlanıp hizmete alınması hedefleniyor.

Antalya'nın 3. havalimanı 2022'de, System.String[]
Antalya'nın üçüncü havalimanı olacak "Batı Antalya Havalimanı"nın 2022 yılına kadar tamamlanıp hizmete alınması hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:15 

Ekonomi
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