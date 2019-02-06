Son Dakika Haberleri: Antalya'nın 5 İlçesinde Fırtına ve Hortum Beklentisi (3) (Fenike)

Antalya'nın 5 İlçesinde Fırtına ve Hortum Beklentisi (3) (Fenike)

2 saat önce

KAŞ'TA HASAR BÜYÜKKaş'ta etkili olan yağmur ve fırtına Çayköy, Çavdır, Palamut, Kınık ve Aklar mahallelerinde başta tarım alanları olmak üzere birçok noktada hasara yol açtı.

Antalya'nın 5 İlçesinde Fırtına ve Hortum Beklentisi (3) (Fenike), System.String[]
KAŞ'TA HASAR BÜYÜK

Kaş'ta etkili olan yağmur ve fırtına Çayköy, Çavdır, Palamut, Kınık ve Aklar mahallelerinde başta tarım alanları olmak üzere birçok noktada hasara yol açtı. Elektrik direklerini devirip, ağaçları kökünden söken fırtına çok sayıda seranın plastik örtüsünü yırtıp atarken, bazılarını da yerle bir etti. Seralardaki ürünlerin çoğunluğu telef oldu. 

DALGALAR SAHİLİ VURDU

Fırtına Demre sahillerinde de etkisini gösterdi. Özellikle Sülüklü ve Taşdibi sahillerinde fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Kıyıya vuran dalgalar sahildeki beton ve toprak yürüyüş yolunun bir bölümünü alıp götürdü. Kaş ve Demre bölgesinde su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi. 

KEMER'DE DEV DALGALAR

Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde de fırtınayla birlikte dev dalgalar oluştu. Dalgalar sahile yakın noktadaki tesislerin bulunduğu bölgeye kadar ulaşırken, herhangi bir zarar olmadığı kaydedildi.

Kumluca'nın Adrasan sahilinde de Çıralı'ya benzer görüntüler yaşandı. Fırtınayla birlikte dev dalgalar oluşup, sahil bölgesindeki turistik tesislere kadar ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:31 Kaynak: DHA

Kınık, Çavdır, Güncel
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