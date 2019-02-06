Son Dakika Haberleri: Antalya'nın 5 İlçesinde Fırtına ve Hortum Alarmı (2)

Antalya'nın 5 İlçesinde Fırtına ve Hortum Alarmı (2)

24 dakika önce

KAŞ'TA HASAR BÜYÜKKaş'ta etkili olan yağmur ve fırtına Çayköy, Çavdır, Palamut, Kınık ve Aklar mahallelerinde başta tarım alanları olmak üzere birçok noktada hasara yol açtı.

Antalya'nın 5 İlçesinde Fırtına ve Hortum Alarmı (2), System.String[]
KAŞ'TA HASAR BÜYÜK

Kaş'ta etkili olan yağmur ve fırtına Çayköy, Çavdır, Palamut, Kınık ve Aklar mahallelerinde başta tarım alanları olmak üzere birçok noktada hasara yol açtı. Elektrik direklerini devirip ağaçları kökünden söken fırtına, çok sayıda seranın plastik örtüsünü parçalayıp savurdu, bazılarını da yerle bir etti. Seralardaki ürünlerin çoğunluğu zarar gördü.

DALGALAR SAHİLE VURDU

Fırtına, Demre sahillerinde de etkisini gösterdi. Özellikle Sülüklü ve Taşdibi sahillerinde fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Kıyıya vuran dalgalarla sahildeki beton ve toprak yürüyüş yolunun bir bölümü denize gömüldü. Kaş ve Demre bölgesinde su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi.

KEMER'DE DE DEV DALGALAR

Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde de fırtınayla birlikte dev dalgalar oluştu. Dalgalar sahile yakın noktadaki tesislerin bulunduğu bölgeye kadar ulaşırken, herhangi bir zarar olmadığı kaydedildi.

Kumluca'nın Adrasan sahilinde de Çıralı'ya benzer görüntüler yaşandı. Fırtınayla birlikte dev dalgalar oluştu, sular sahil bölgesindeki turistik tesislere kadar ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:09 Kaynak: DHA

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