Son Dakika Haberleri: Antalya'nın 5 İlçesinde Fırtına ve Hortum Alarmı (3)

Antalya'nın 5 İlçesinde Fırtına ve Hortum Alarmı (3)

1 saat önce

VALİ KARALOĞLU: OKULLARIN ÇATI VE DUVARLARINDA YIKILMALAR OLDUAntalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın batı ilçeleri Kaş, Demre, Kumluca, Finike ve Kemer'de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı okulların çatılarında, çevre duvarlarında yıkılma, seralarda...

Antalya'nın 5 İlçesinde Fırtına ve Hortum Alarmı (3), System.String[]
VALİ KARALOĞLU: OKULLARIN ÇATI VE DUVARLARINDA YIKILMALAR OLDU

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın batı ilçeleri Kaş, Demre, Kumluca, Finike ve Kemer'de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı okulların çatılarında, çevre duvarlarında yıkılma, seralarda da zarar meydana geldiğini bildirdi. Bir gün önceden tedbirlerin alındığını ve 5 ilçede okulların tatil edildiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, "Kaş bölgesinde bazı okulların çatılarında, bazı okulların çevre duvarlarında yıkılmalar oldu. Sera alanlarında da zarar oluştu. Yer yer ağaç devrilmeleri yaşandı. Trafikteki vatandaşlarımızın zorlandığı konular oluştu ama şu an bir can kaybımız yok, mal kayıpları var onların tespitlerine çalışıyoruz" dedi.

 

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:48 Kaynak: DHA

Kemer, Vali Karaloğlu, Antalya, Güncel
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