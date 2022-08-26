18 yıl önce vefat eden adamın kullanılmayan evinin bahçesinde karı koca kenevir yetiştirdiler - Son Dakika
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18 yıl önce vefat eden adamın kullanılmayan evinin bahçesinde karı koca kenevir yetiştirdiler

26.08.2022 13:29
18 yıl önce vefat eden adamın kullanılmayan evinin bahçesinde karı koca kenevir yetiştirdiler

Antalya'nın Akseki ilçesinde 18 yıl önce vefat eden bir kişinin kullanılmayan evinin bahçesine, karı-koca iki kişinin kenevir ektiği tespit edildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 18 yıl önce vefat eden bir kişinin kullanılmayan evinin bahçesine, karı-koca iki kişinin kenevir ektiği tespit edildi. Kenevirler jandarma ekipleri tarafından sökülerek imha edildi.

Akseki Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Akseki İlçesi Ceceler Mahallesinde Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Cevizli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde 2004 yılında vefat eden H.G.'nin kullanılmayan evinin bahçesinde, 22 kök kenevir bitkisinin ekili olduğu tespit edildi. Kenevirler sökülerek imha edilirken, yapılan araştırmalar neticesinde, kenevirleri Ceceli köyünde ikamet eden S.G. ve eşi olan N.G'nin ektiği tespit edildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Antalya, Kenevir, Akseki, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 18 yıl önce vefat eden adamın kullanılmayan evinin bahçesinde karı koca kenevir yetiştirdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: 18 yıl önce vefat eden adamın kullanılmayan evinin bahçesinde karı koca kenevir yetiştirdiler - Son Dakika
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