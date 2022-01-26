Antalya'nın Akseki ilçesinde 37 mahalle yolu kar sebebiyle kapalı - Son Dakika

Antalya'da üç gün önce başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 51 mahalle yolu kapandı. Kapanan mahalle yollarından ise 17 mahallenin yolları ulaşıma açıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı toplam 51 mahallesinde de yoğun kar ve tipi etkili oldu. Geçtiğimiz günlerde yüksek kesimde bulunan kırsal mahallelerde kar yağışı etkili olurken, dün ise Akseki'nin alçak kesimdeki mahallelerinde de etkili oldu. Bazı mahalle yolları açılırken, tipi nedeni ile açılan yollar yeniden kapandı. Akseki Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından 30 personel ve 11 iş makinesi ile başlatılan kar kürüme çalışmalarında 17 mahallenin yolu ulaşıma açıldı. 37 mahalle yolu ise kapalı olduğu bildirilirken, belediye ekiplerinin kar kürüme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyelerden destek

Aksekik Belediye Başkanı İbrahim Özkan, bölgede kar yağışının etkili olduğunu ve yağışın etkisini kaybettiğini söyledi. Kar yağışının tüm mahallelerde etkili olduğunu söyleyen Özkan, "3 gün önce Kepez, Alanya ve Serik Belediye Başkanlarımızdan iş makinesi ve personel desteği istedik. Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü iki adet, Alanya Belediye Başkanımız Adem Yücel ve Serik Belediye Başkanımız Enver Aputkan birer adet iş makineleri ile personel desteği gönderdiler. Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri karla mücadelede yalnız bırakmadılar" dedi.

Özkan, alçak kesimlerdeki kırsal mahallelerde kar kalınlığının yer yer 50 santimetre olduğunu ve yüksek kesimlerde ise bazı mahallelerde bir metreye kadar vardığını, çalışmalarına devam ettiklerini, en kısa sürede yolların tamamen açılacağını sözlerine ekledi. - ANTALYA