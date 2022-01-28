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Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi

28.01.2022 09:30
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi

Antalya'da geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 51 mahallenin tamamının yolları ulaşıma açıldı.

Antalya'da geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 51 mahallenin tamamının yolları ulaşıma açıldı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı toplam 51 mahallesinde geçtiğimiz günlerde yoğun kar ve tipi etkili oldu. Akseki'nin yüksek alçak kesimdeki mahallelerinde yollar kapandı. Bazı mahallelere ise üç günde ulaşıldı. Akseki Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından 30 personel ve 11 iş makinesi ile başlatılan kar kürüme çalışmalarında merkez dahil 47 kırsal mahalle olmak üzere 51 mahallenin yolu ulaşıma açıldı. Akseki'nin alçak kesimdeki kırsal mahallelerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetre olurken, yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerde ise bir metreye kadar ulaştı.

Çukurköy mahallesinden Ergün Aksoy, Antalya'ya gidecektim. Yollarımız kapalı olduğu için gidemedik. Muhtarımız Akseki Belediyesini aradı. Akseki Belediyesi sağ olsun kepçe göndererek ekipler yolumuzu açtı diye konuştu.

Çukurköy mahalle muhtarı Mustafa Akça, "Yolumuz yağan yoğun kar nedeni ile kapanmıştı. 3 gündür ulaşım sağlanamıyordu. Akseki Belediye Başkanını arayarak yardım istedik. Kendileri bize kepçe göndererek yolumuzu ve tüm mahalle içindeki ara yolları açtılar. Ayrıca yaşlı vatandaşlarımıza erzak ve ekmek yardımı yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediyelerden destek

Aksekik Belediye Başkanı İbrahim Özkan, bölgede kar yağışının etkili olduğunu ve yağışın etkisini kaybettiğini söyledi. Kar yağışının tüm mahallelerde etkili olduğunu söyleyen Özkan, "3 gün önce Kepez, Alanya ve Serik Belediye Başkanlarımızdan iş makinesi ve personel desteği istedik. Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü iki adet, Alanya Belediye Başkanımız Adem Yücel ve Serik Belediye Başkanımız Enver Aputkan birer adet iş makineleri ile personel desteği gönderdiler. Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri karla mücadelede yalnız bırakmadılar" dedi.

Karayolları Alacabel ekipleri yol kenarında yığılan karları yoldan dışarıya atıyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. Yol kenarında karın kalındığı ise 2 metreye yaklaştı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. Antalya-Konya karayolunda yağan yoğun kar nedeni ile yol kenarında biriken ve yüksekliği 2 metreyi bulan karlar da iş makineleriyle yolun dışına taşınıyor.

Karayolları Alacabel karla mücadele ekipleri sorumluluk sahaları içerisindeki Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren Seydişehir kaçış rampası arasında bulunan ve yol kenarına yığılan yer yer 1-2 metre yükseklikteki karları kar savurma makinesiyle dışarı atıyor. - ANTALYA

Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi

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Seydişehir, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi - Son Dakika
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