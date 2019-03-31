Antalya'nın Akseki İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Antalya'nın Akseki ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Özkan kazandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Özkan kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Özkan 4 bin 556 oy aldı.



-Özkan'ın özgeçmişi-



10 Mayıs 1981 tarihinde Akseki'de doğdu. 1997 yılında İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesini bitirip aynı yıl iş hayatına atıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Sandıktan "BEŞİKTAŞK" Yazılı Oy Pusulası Çıktı

Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı

Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı

Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı