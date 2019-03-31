Antalya'nın Akseki İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
11 dakika önce
Antalya'nın Akseki ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Özkan kazandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Özkan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Özkan 4 bin 556 oy aldı.
-Özkan'ın özgeçmişi-
10 Mayıs 1981 tarihinde Akseki'de doğdu. 1997 yılında İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesini bitirip aynı yıl iş hayatına atıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:45 Kaynak: AA
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