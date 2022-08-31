Antalya'da çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya'da çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı

31.08.2022 14:41

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. 40 dönüm alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Akseki'ye bağlı Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkisinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Alevlere, 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağının yanı sıra arazöz, itfaiye, su tankerleri ve iş makineleri ile jandarma ve orman ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Yangın, 40 dönümlük bir alanda etkili oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı" dedi.


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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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