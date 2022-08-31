Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

31.08.2022 21:27

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, karadan 20 arazöz, 198 orman işçisi ve jandarma ekipleri ile havadan 8 helikopter

ve 7 uçakla müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının etkilediği alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
500
Antalya'da kazada ölen hukuk öğrencisi memleketi Burdur'da defnedildi Antalya'da kazada ölen hukuk öğrencisi memleketi Burdur'da defnedildi Otomobil takla attı, camdan fırlayan hukuk fakültesi öğrencisi Mine öldü (3) Otomobil takla attı, camdan fırlayan hukuk fakültesi öğrencisi Mine öldü (3)
Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:07 Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:25 Emre Aşık'ın olaylı boşandığı eski eşi Yağmur Sarnıç'tan adliye çıkışı gazetecilere ilginç tavır
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 21:27:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement