İl Jandarma Komutanlığı, Akseki Jandarma Suç Araştırma Timi ve Cevizli Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, Celeler Mahallesi'ndeki bir evde ve bahçesinde arama yaptı.

Kaynak: AA

Antalya, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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