Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

24.08.2022 10:02

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mahmut Ali B'nin kullandığı 06 N 8629 plakalı otomobil, Akseki Manavgat kara yolu Manayıt mevkisinde Ahmet S. yönetimindeki 07 LMZ 86 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

İtfaiye ekince otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Mahmut Ali, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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