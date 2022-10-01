Putin'in aklında şimdi ne var? Adı geçen bölgeye sıra gelirse Türkiye de etkilenecek

Seydişehir-Akseki kara yolu Yarpuz mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil ile yine sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 Y 4463 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Antalya, Yarpuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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