Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

05.09.2022 11:58

Antalya'nın Akseki ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Ahmet Y. idaresindeki 07 AUD 006 plakalı otomobil, Antalya- Konya kara yolu Püser Boğazı mevkisinde, Emre A'nın kullandığı 33 LY 025 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Umut M, yönetimindeki 35 KC 7575 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücülerden Emre A. araçta bulunan Gürkan A, Mehmet D. ile 07 AUD 006 plakalı otomobildeki Mustafa Y. yaralandı.

Sağlık ekiplerince, Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Antalya-Konya kara yolunda kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 3 saat tek şeritten sağlandı.

YORUMLAR
500
Antalya'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Antalya'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Antalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladı Antalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladı Avrupa'aki doğalgaz krizinin ardından Antalya turizminde yüzde 20'lik artış beklentisi Avrupa'aki doğalgaz krizinin ardından Antalya turizminde yüzde 20'lik artış beklentisi
Kaynak: AA

Antalya, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
13:58 Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal "Erdoğan" paylaşımı
13:57 Rusya vanayı kapattı, Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları tavan yaptı!
13:25 İrem Derici'den bomba itiraf! İsmini açıklamadığı futbolcuyu masasına çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:24:08. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement