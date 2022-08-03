Antalya'da ağacın altına bırakılmış bebek bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da ağacın altına bırakılmış bebek bulundu

03.08.2022 13:34
Antalya'da ağacın altına bırakılmış bebek bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde, ağacın altına bırakılmış 10 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek bulundu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde, ağacın altına bırakılmış 10 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek bulundu.

Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, bir ağacın altında bebek olduğunu fark etti.

Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, yenidoğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği terk edenleri bulmak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Antalya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da ağacın altına bırakılmış bebek bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:22 Galatasaray, yıldız futbolcu Mertens için şartları zorluyor! 5 milyon euro maaş isteyen Belçikalı ile görüşmeler sürüyor
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 13:36:23. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da ağacın altına bırakılmış bebek bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement