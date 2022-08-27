Arazi anlaşmazlığı bıçaklı kavgaya döndü: 4 yaralı - Son Dakika
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Arazi anlaşmazlığı bıçaklı kavgaya döndü: 4 yaralı

27.08.2022 16:28
Arazi anlaşmazlığı bıçaklı kavgaya döndü: 4 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada dört kişi yaralandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada dört kişi yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 4 kişiden 2 'si tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Hacıaliler Mahallesi 315 sokak üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birden fazla kişiyle silahlı yağma ve mala zarar verme suçlarından kaydı bulunan bulunan Yaşar Ü. ile 2313 sayılı kanuna aykırılık suçundan kaydı bulunan Mehmet Ç., kullanmak için uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kabul etmek, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, kişi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret suçlarından kaydı bulunan Hanifi S. ve kamu malına zarar verme, hırsızlık, infaz kurumuna yasak eşya sokma ve kasten yaralama suçlarından kaydı bulunan Mevlüt S. arasında karşılıklı bıçaklı kavga yaşandı.

Olayda yaralanan Mehmet Ç. ve Mevlüt S. tedavilerin ardından taburcu edilirken Yaşar Ü. ve Hanifi S.'nin hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili devam eden çalışmalarda olaya karıştığı tespit edilen diğer şüpheli Halil E. yakalanırken şahsın olayda kesici alet kullanmadığı anlaşıldı. Olayda kullanılan suç aleti iki adet bıçağa el konulurken şüphelilerden Halil E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Mehmet Ç. ve ve Mevlüt S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinden taburcu edilen Şüpheli Yaşar Ü. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arazi anlaşmazlığı bıçaklı kavgaya döndü: 4 yaralı - Son Dakika

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