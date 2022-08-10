Aksu ilçesi Topallı bölgesinde tehdit, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak, kasten yaralama suçlarından aranan F.U. jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 5 gram metamfetamin, 1.60 gram metamfetamin, 0.65 gram esrar, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan bong aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da aranma kaydı bulunan şüpheli, jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.