İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ilçesinde A.M. ve oğlu O.M'nin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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