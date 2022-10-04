Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

04.10.2022 10:48
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ilçesinde A.M. ve oğlu O.M'nin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda 30 kilogram skunk maddesi ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

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Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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