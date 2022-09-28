Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

28.09.2022 14:14
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya MİT Daire Başkanlığı ekipleri, Hakkari'den getirilen uyuşturucunun Mandırlar Mahallesi'ndeki bir depoda saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Depoya yapılan baskında, 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler T.A, K.Y, M.M.B, O.B. ve M.T.A. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hakkari, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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