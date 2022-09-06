Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.C. isimli şahsın Ermenek mahallesinde bulunan evinde Kaçak/sahte alkol sattığının tespit edildi. Bunun üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 250 litre etil alkol, 20 litre viski, 2 litre votka, 2 bin 450 adet içki şişesi, 180 adet kapişon, 400 adet etiket, 950 adet sahte bandrol, 255 adet bilyeli kapak ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan sahte alkol operasyonu - Son Dakika

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