Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

25.09.2022 13:04
Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

H.Ç. idaresindeki 07 ATR 178 plakalı otomobil, Kardeş Kentler Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak dışarı çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil sürücüsü yangından yara almadan kurtuldu.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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