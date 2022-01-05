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Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

05.01.2022 07:41
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, depremin ilçede şiddetli hissedildiğini söyledi.

Araştırma yaptıklarını bildiren Ürkmezer, "Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok." dedi.

Vatandaşlardan Mahir Yıldız da gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Gardıroplar, avizeler sallanıyordu. Korkuyla uyandık, panikle çocuğumun odasına koştum. Gürültü oldu. O sırada herkesin evinin ışığı yandı. Sanırım herkes depreme uyandı." diye konuştu.

Öte yandan, AFAD'ın sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." paylaşımında bulunuldu.

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Antalya, Akdeniz, Alanya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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